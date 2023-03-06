الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

الفايز يبحث مع رئيس مجلس النواب المصري العلاقات الثنائية في القاهرة

الزراعة: تصويب معظم المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة

"سياحتنا بهمتنا" تنظم مسيراً بيئياً في غابات برقش

الأمير مرعد يلتقي السيناتور شوكت مسلماني وأعضاء من الجالية العربية بأستراليا

بحث التعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وشمال القوقاز

الأمانة تعلن عن 7 مسارات جديدة لباص عمان - أسماء

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري - رابط

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون وجه في وزارة الزراعة

استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

توقيف أشخاص خلال مداهمة لضبط آبار مخالفة في الرمثا - صور

الإثنين، 06-03-2023 04:37 م

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري - رابط

image


الوكيل الاخباري -  أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسمائهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري.

ودعت المستفيدين إلى مراجعة من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/2/2022 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد) سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان إلى بنك القاهرة عمان لمتابعة الموقع الإلكتروني للقوات المسلحة الأردنية لمعرفة أسماء المستحقين الذين سيتم تحويل قيمة قروضهم للبنك.

اضافة اعلان

 

اسماء الضباط المستفيدين لدفعة شهر 2

 

اسماء الضباط وضباط الصف والافراد المستفيدين لدفعة شهر 2

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الزراعة

الزراعة: تصويب معظم المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة

6

"سياحتنا بهمتنا" تنظم مسيراً بيئياً في غابات برقش

w

الأمير مرعد يلتقي السيناتور شوكت مسلماني وأعضاء من الجالية العربية بأستراليا

32023612255783578095

بحث التعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وشمال القوقاز

1678109225230

يوم علمي في قيادة معهد اللغات العسكري

1202331231714823880108

الأمانة تعلن عن 7 مسارات جديدة لباص عمان - أسماء

أخبار متعلقة
63f73a3b6b3b9

الأردن يسيّر 5 قوافل مساعدات إغاثية إلى سوريا خلال أسبوع

maxresdefault

ولي العهد يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

0L5A2396

الشبول في ذكرى تعريب قيادة الجيش: الجيش العربي محط فخر واعتزاز للأردنيين جميعا

RHDC-LOGO-3D---JPG

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة تعريب الجيش

ججج

الجيش يحبط محاولة تهريب أسلحة وقنابل يدوية بواسطة طائرة مسيرة

main_image60707c086ec87

لواء الملك حسين بن علي ينفذ تمريناً عسكرياً تعبوياً مع الجانب البريطاني