الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

طالب رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج بتأجيل قروض الأفراد 3 أشهر لتنشيط الأسواق جراء حالة الركود التي تعانيها منذ فترة.

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وقال الحاج توفيق في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن القطاع التجاري يعاني من ركود غير مسبوق منوها أن الأسواق بحاجة إلى "ضخ السيولة" ، وتنشيط الحركة التجارية والتي ستعود نفعاً على جميع القطاعات وذلك بتمكين المواطنين من ذلك بتأجيل إلتزاماتهم بسداد القروض.



وأضاف أن تأجيل الأقساط لشهر نيسان الماضي كان تأثيره طفيفاً على الحركة التجارية ، مشيراً في الوقت ذاته أن الأسواق بحاجة لمزيد من دعم القوة الشرائية للمستهلكين.



وكانت جمعية البنوك قررت تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان الماضي دون فوائد تأخير وعمولات بالتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر الماضيين .