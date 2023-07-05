الحبس 6 أشهر لشخص أرسل صور زوجته وهي نائمة لـ 7 اشخاص

الوكيل الإخباري - في قضايا الجرائم الالكترونية، التي تم الحكم فيها، والتي تعتبر غريبة على مجتمعنا، قصصاً أخذت حكماً، إلا أن العديد من العقوبات ما زال بنظر المُشرع غير رادعة، ما دفع لفتح باب العقوبات في قانو الجرائم الالكترونية من جديد وبحث تشديدها.

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في أحدى القضايا، لم تشفع 8 سنوات لزوجة بالعيش مع زوجها وإنجابها لطفلتين، إلا أنه قام بخرق حياتها الخاصة، وقام بتصويرها وهي نائمة وأنشأ مجموعة خاصة من 7 أشخاص على أحد تطبيقات المحادثة في التواصل الاجتماعي.



وقام الزوج بارسال الصور للأشخاص دون أي رادع، الى ان تقدمت السيدة بشكوى وقضت المحكمة بحبسه ستة أشهر وتغريمه 100 دينار.



وفي قضية أخرى اجتمع 5 أشخاص على ارتكاب جريمة بحق سائق تطبيقات ذكية، حيث طلبت سيدة منه توصيلها إلى المنزل، وعندما أوصلها طلبت منه الانتظار لإحضار النقود من بيتها، وتأخرت وانتظر طويلا، فلحق بها، ووجد الباب مفتوحا فهاجمه شخصان آخران وضرباه وأدخلاه إلى المنزل، و أجبروه على خلع ملابسه وتصويره، وهددوه بنشر المقطع إن قدم الشكوى، وسرقوا منه ما يملك من نقود وهواتف، فلجأ للشكوى والقانون.

ودانت المحكمة المتهمين الخمسة، فقررت وضع الأول والسيدة بالأشغال المؤقتة لمدة 7 سنوات، والثالث بالأشغال المؤقتة لمدة 6 سنوات، وحبس الرابع لمدة 5 سنوات، ووضع الرابع بالحبس لمدة 4 سنوات.