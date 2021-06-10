الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 12:52 م

الحكومة : إعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر

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الوكيل الاخباري - عادت الأجهزة الأمنية تكثيف حملاتها على ارتداء الكمامات وتطبيق معايير السلامة العامة، وإعادة تفعيل المخالفات بشكل أكبر.
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وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، إن الفرق التفتيشية من الجهات الرقابية على المنشآت والأفراد، رصدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في مستويات الالتزام بسبل الوقاية من وباء كورونا المستجد.

وأكد دودين الثلاثاء، أن "هذه المؤشرات خطيرة ومقلقة، وتنعكس سلباً على الحالة الوبائية في المملكة التي شهدت استقراراً خلال الأسابيع الماضية"، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات قد تعيق السير قدما في خطة فتح القطاعات للوصول إلى الصيف الآمن، والتي بدأت الحكومة في تنفيذ أولى مراحلها مطلع الشهر الحالي وتستمر حتى مطلع أيلول المقبل.

 




 

 


 

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