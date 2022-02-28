الحكومة : الإجراءات التخفيفية سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد

الوكيل الاخباري - قالت الحكومة ان الإجراءات التخفيفية التي سيبدأ العمل بها اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 1 آذار تشمل: تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام، تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص البي سي آر دون الحاجة لإجراء فحص البي سي آر آخر بعد انتهاء فترة العزل، وإلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.



كما تضمنت إلغاء فحص البي سي آر للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين، وإلغاء فحص البي سي آر كشرط لدخول الحفلات والأفراح والتجمُّعات، بما لا يتعارض مع أمر الدِّفاع رقم (35)، الذي ينصّ على ضرورة الحصول على جرعتيّ المطعوم للدّخول إلى المنشآت العامَّة والخاصَّة.



مثلما شملت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، إلغاء نسبة 10 بالمئة لتحويل الصفّ أو المدرسة إلى التَّعليم عن بُعد، والاكتفاء بعزل الطَّالب أو المعلم المصاب فقط لمدَّة 5 أيَّام من تاريخ أخذ العيِّنة، ويعود بعدها إلى الدِّراسة دون الحاجة لإجراء فحص البي سي آر، وإصدار التَّقرير الوبائي أسبوعيَّاً بدلاً من التَّقرير اليومي بعد انتهاء الموجة الحاليَّة من الوباء.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





