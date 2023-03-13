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الإثنين، 13-03-2023 06:38 م

الحكومة تحدد ساعات دوام الموظفين في رمضان

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في بلاغٍ رسميٍّ أصدره اليوم الاثنين، تحديد ساعات الدَّوام الرَّسمي خلال شهر #رمضان المبارك، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر.

وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدَّوام الرَّسمي في جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات، والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأوَّل من رمضان، من السَّاعة العاشرة صباحاً وحتَّى الثالثة بعد الظُّهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.

واستثنى البلاغ موظَّفي الدَّوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرَّسميَّة خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إداريَّة من رؤساء دوائرهم.

وأكَّد رئيس الوزراء على جميع المؤسَّسات ضرورة المحافظة على حرمة الشَّهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصَّائمين.

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