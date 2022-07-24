الأحد 24-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفير الأردني بالقاهرة يلتقي وفدا من منصة باز للتواصل الاجتماعي

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

الحكومة تتابع حادثة الاعتداء على منتخب السلة في جاكرتا

مئات الوظائف لشباب إربد

وفاة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في اليمن جراء سيول

الاحتياطي الفدرالي أمام قرار صعب يوازن بين التضخم والانكماش

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

الأحد، 24-07-2022 04:21 م

الحكومة تحدد موعد العطلة الرسمية

عطلة


الوكيل الاخباري - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأحد، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم السَّبت الموافق للثَّلاثين من تمّوز الجاري 2022 ميلاديّة، الموافق للأوَّل من محرَّم لسنة 1444 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة .

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202222181359956151482

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

7202223162053425028957

حوارية في إربد عن التربية الإعلامية الشبابية

7202218165831320503956

إطلاق الخطة التنفيذية الطوعية للحماية الاجتماعية في جرش

3202113123554100535807

محكمة السَّلط تعاقب شخصًا اعتاد ارتكاب الجنايات بالسَّجن 7 سنوات

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تتابع حادثة الاعتداء على منتخب السلة في جاكرتا

434066_8_1649492792

مئات الوظائف لشباب إربد

أخبار متعلقة
0L5A2247

كريشان ينعى الشيخ مروان الحمود

w

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

0L5A2219

كريشان: الوزارة ستساعد البلديات للاستفادة من مشروع الخلايا الشمسية

1656936710749

ورشة عن الخطة الإقليمية لإدارة النفايات الصلبة في الجنوب

62ba1f3f56573

بعد حادثة العقبة.. القرالة مديرا عاما لشركة إدارة وتشغيل الموانئ

FWzu61_XgAEsfWw

رئيس الوزراء ووزير التربية يتفقدان طلبة التوجيهي