الحكومة تحدد موعد العطلة الرسمية

الوكيل الاخباري - قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأحد، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم السَّبت الموافق للثَّلاثين من تمّوز الجاري 2022 ميلاديّة، الموافق للأوَّل من محرَّم لسنة 1444 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة .



واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .

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