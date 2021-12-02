الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة للتعامل مع جائحة كورونا منتصف الشهر الحالي

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الوافدين المقيمين عليهم التوجه فورًا لتلقي جرعتين من المطعوم المضاد من كورونا، مشددًا أنه وفي 15 كانون الأول الحالي سيتم تطبيق إجراءات جديدة أكثر صرامة لغير المطعمين من الوافدين.



وأكد بأن تلقي المطعوم للوافدين يشكل أهمية قصوى، خاصة وأن أكثر من 65 بالمئة من الوافدين لم يتلقوا أي جرعة من مطعوم كورونا، لافتا إلى أن الحضور إلى مراكز التطعيم لا يترتب عليه أي مساءلة، وأن حماية صحتهم وتلقي الجرعتين من اللقاح هي الهدف.



واشار إلى أن أمر الدفاع 35، لن يسمح لأي مواطن أو وافد الدخول إلى الوزارات والدوائر الحكومية أو المنشآت القطاع الخاص إلا بتلقي جرعتي اللقاح، حيث سيطبق بداية عام 2022.



وعن تلقي الجرعة الثالثة من مطعوم فيروس كورونا، دعا الدكتور البلبيسي إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لأهميتها برفع المناعة ضد الفيروس والمتحورات، مبينًا أن 115 ألف أردني تلقوا الجرعة الثالثة من المطعوم.



وفيما يتعلق بنسبة التطعيم في المملكة، بين أن 63 بالمئة من الفئة المستهدفة فوق 18 سنة تلقوا الجرعة الأولى، و57 بالمئة تلقوا الجرعتين من اللقاح، بينما في الفئة العمرية من 11 إلى 17 عامًا فقد تلقى 130 ألفًا المطعوم، وبنسبة 11 بالمئة.



وشدد على الالتزام بلبس الكمامة، والتي تحمي الشخص من جميع أنواع الفيروسات، داعيًا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، والإقبال على تلقي المطاعيم.



وأوضح البلبيسي بأن نسبة إشغال المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا بلغت 35 بالمئة، مؤكدًا أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات تشير إلى ارتياح، ولكن تحتاج إلى الالتزام للحد من تسجيل إصابات بعدد كبير.

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