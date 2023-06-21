الحكومة تعلن عن استراتيجية ستقر لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، الأربعاء، إن نسبة إنجاز الوزارة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وصل إلى 90%، مؤكدة التزام الوزارة في تنفيذ كل ما ورد في الرؤية.



وبينت السقاف أن الوزارة عملت على استراتيجية لترويج الفرص الاستثمارية، إضافة إلى سياسة عاملة للاستثمار.



ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، إن الوزارة بدأت بالعمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك التزاما شهريا يُرفع إلى مجلس الوزراء.



وعن إنجازات وزارة العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، قال الشمالي ، إن الوزارة ملتزمة بسير العمل في الرؤية كما رسم لها، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية ستقر لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية للتعليم المهني والتقني.

اضافة اعلان