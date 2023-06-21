الأربعاء 21-06-2023
الوكيل الاخباري

صدور ارادة ملكية سامية

إنفجار يهزّ العاصمة الفرنسيّة باريس - فيديو

الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بجائزة "التميز الإعلامي العربي" عن فئة أفضل تحقيق استقصائي

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بـ"الجمارك"

قرار من ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية العام الحالي

الحنيطي يعزي بالشهيد علي الحراسيس

الحنيطي يزور الطيار القصاص ويصدر توجيهات

وزير البيئة يلتقي السفير الأسترالي

بيان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الاوقاف توضح حول وفاة حاج أردني بالسعودية

الأربعاء، 21-06-2023 05:58 م

الحكومة تعلن عن استراتيجية ستقر لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، الأربعاء، إن نسبة إنجاز الوزارة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وصل إلى 90%، مؤكدة التزام الوزارة في تنفيذ كل ما ورد في الرؤية.

وبينت السقاف أن الوزارة عملت على استراتيجية لترويج الفرص الاستثمارية، إضافة إلى سياسة عاملة للاستثمار.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل، يوسف الشمالي، إن الوزارة بدأت بالعمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي منذ بداية العام الحالي، مشيرا إلى أن هناك التزاما شهريا يُرفع إلى مجلس الوزراء.

وعن إنجازات وزارة العمل في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، قال الشمالي ، إن الوزارة ملتزمة بسير العمل في الرؤية كما رسم لها، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية ستقر لأول مرة في تاريخ الحكومات الأردنية للتعليم المهني والتقني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

صدور ارادة ملكية سامية

wwwww

الزميلة فرح العطيات من "الغد" تفوز بجائزة "التميز الإعلامي العربي" عن فئة أفضل تحقيق استقصائي

www

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات المتقدمين لوظائف الفئة الثالثة بـ"الجمارك"

620232094126429479606

قرار من ديوان الخدمة المدنية اعتبارا من نهاية العام الحالي

6202319183520464623017

الحنيطي يعزي بالشهيد علي الحراسيس

5

الحنيطي يزور الطيار القصاص ويصدر توجيهات

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء - Copy

الحكومة : البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يسير كما هو مخطط

648adf029822d

رئيس الوزراء يؤكد توحيد مرجعية الاستثمار ورفع قدراتها المؤسسية

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : 154% نسبة ارتفاع عدد القادمين عبر الطيران منخفض التكاليف

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_16975682861669310221

الخرابشة: نعمل على تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر

WhatsApp Image 2023-06-11 at 2.58.51 PM

السقاف تؤكد أهمية الاستثمار في البحر الميت

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تنشر أبرز ما تحقق ضمن محرك الاستثمار في الثلث الأول العام الحالي