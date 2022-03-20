الحكومة تمدد العمل باجراءات لضمان المخزون الاستراتيجي 6 أشهر

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيض الكُلف عليه، وينعكس على استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة، وتسهيل انسيابيَّة وصولها، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي بتاريخ 31/3/2022م.



وتشمل الإجراءات: تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة (30%) لمدَّة ستَّة أشهر، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م، وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ستَّة أشهر أيضاً، وللمواد الأساسيَّة فقط.



كما تتضمَّن الإجراءات: تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ستَّة شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م؛ ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً فتصبح بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً.

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