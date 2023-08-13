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الأحد، 13-08-2023 04:36 م

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

مبنى رئاسة الوزراء


 الوكيل الاخباري -  نشرت رئاسة الوزراء في عدد خاص من الجريدة الرسمية صدر اليوم الأحد، ستة قوانين بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليها.اضافة اعلان


والقوانين التي تم نشرها في الجريدة الرسمية هي: قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون السير رقم (18) لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون الشركات رقم (20) لسنة 2023، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (22) لسنة 2023.
كما نشر ضمن العدد الخاص من الجريدة الرسمية نظام مجلس الأمن الغذائي رقم (43) لسنة 2023.

وفيما يلي رابط العدد الخاص من الجريدة الرسمية: https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5874.

 




 

 


 

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