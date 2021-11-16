الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 11:13 ص

الحكومة: خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن

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الوكيل الاخباري- قالت الحكومة الثلاثاء، إنها تعمل حاليا على وضع خطة شمولية لترويج الفرص الاستثمارية في الأردن، إضافة إلى العمل على أتمت كافة الخدمات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية.

وأكد وزير الاستثمار خيري عمرو الثلاثاء خلال مؤتمر لإطلاق دراسة تشخيصية لحالة القطاع الخاص في الأردن، أن قانون الاستثمار الجديد جاء بتوجيهات ملكية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين وتعزيز أهمية التشاركية بين القطاعين.

وأضاف: "نعمل الآن على دراسة كافة الأنظمة والقوانين المعنية بالاستثمار لإيجاد قانون استثمار جديد ومتطور وشمولي للعملية الاستثمارية حيث سيركز القانون على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية."

وبين أنه يتم العمل الآن على وضع خطة شمولية لترويج الأردن والفرص الاستثمارية ، إضافة إلى العمل على أتمت كافة الخدمات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار أو أي جهة حكومية.

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