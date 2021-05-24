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الإثنين، 24-05-2021 01:50 م

بعد توجيهات ملكية

الحنيطي لـ الوكيل : وصول طفلتي غزة إلى عمان خلال ساعات

عقيد


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني- أكد قائد المستشفى الميداني الأردني/66 في قطاع غزة، العقيد الركن فارس الحنيطي، ان الطفلتين فرح (8 سنوات) وسارة (4 سنوات)، ستتواجدان خلال الساعات القادمة في عمّان .

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ولفت العقيد الركن الحنيطي ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" أن مركبتين تابعتان لمدينة الحسين الطبية ستقومان بإخلائهما ، من مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة .

 

وأشار أن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني ، ساهمت في التخفيف من معاناة أهالي القطاع ، إثر توجيهاته الملكية التي من شأنها دعم الفلسطينيين ، والتضامن مع حقّهم المشروع.

 

وكان العقيد الركن الحنيطي، أوضح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة، ليُصار إلى نقلهما خلال اليومين القادمين إلى مدينة الحسين الطبية ، بعد توجيهات ملكية لرئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، بالاستجابة لمناشدتي الطفلتين ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهران مدى معاناتهما جرّاء الإصابات البالغة التي تعرّضتا لها.


 




 

 


 

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