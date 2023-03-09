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الخميس، 09-03-2023 04:25 م

المياه: 113 مليون م3 في السدود بنسبة 40% من سعتها التخزينية

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن حجم التخزين الكلي في السدود بلغ حتى صباح اليوم الخميس هو 113 مليون متر مكعب بنسبة 40% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن التخزين في سد الوحدة بلغ 13,8 مليون م3 بنسبة 13%، وسد وادي العرب 8 مليون م3 بنسبة 47%، وسد زقلاب (شرحبيل ) 1,5 مليون م3 بنسبة 37%، وسد كفرنجة 2,5 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد الملك طلال 45 مليون م3 بنسبة 67 %، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100 ، وسد الكفرين 5,250 مليون م3 بنسبة 62%، وسد زرقاء ماعين 570 ألف م3 بنسبة 28 %، وسد الوالة 7,6 مليون م3 بنسبة 30 % ، وسد الموجب 22 مليون م3 بنسبة 89,5%، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32% ، وسد اللجون 180 ألف م3 بنسبة 18 %، وسد الكرك 164 ألف م3 بنسبة 8%.

 




 

 


 

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