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العين المجالي: إنزال الأردن للمساعدات في غزة من أصعب العمليات العسكرية

الثلاثاء، 07-11-2023 11:38 م

الحنيطي يستقبل قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية

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الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق المختار بله شعبان والوفد المرافق.

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وبحث اللواء الركن الحنيطي، مع الضيف، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، إضافةً إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة: "تأتي زيارتكم اليوم لتعكس أهمية توطيد العلاقات المشتركة وسبل تطويرها بما يخدم مصالحنا الوطنية، في مواجهة التحديات والتهديدات في منطقتنا العربية، مما يتطلب منا العمل لتعزيز التعاون الدفاعي وزيادة مستويات التنسيق الأمني والعسكري، بما يحفظ بلداننا تحقيقاً للأمن والاستقرار.


من جانبه، أكد الفريق شعبان عمق العلاقة واستمرارية التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، وأهمية توسعة آفاق التعاون الثنائي بينهما، متمنياً للأردن وللقوات المسلحة مزيداً من الازدهار والأمن والاستقرار بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.


واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية حول الخطط المستقبلية التي تهدف إلى زيادة التعاون العسكري المشترك بما يخص الاتفاقيات والتمارين والدورات، لتطوير القدرات القتالية وتوحيد المفاهيم العسكرية بين الجيشين الشقيقين.


ودوّن قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية كلمة في سجل الزوار.

 




 

 


 

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