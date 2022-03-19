السبت 19-03-2022
الوكيل الاخباري

مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين والمدارس الاحد

جلسة حوارية حول الأولويات التنموية في عجلون

تعرّف على أسعار العملات الرقمية حول العالم

وصول أكبر سفينة ركاب للعقبة منذ بدء الجائحة

اقتراح لمسؤول مصري بشأن توفير أكبر كمية من القمح في البلاد

"عارض صحي" يحول دون استكمال "النابلسي" المنافسة على مركز "نقيب المهندسين الزراعيين"

هل يصبح لقاح كورونا موسميا.. البلبيسي يجيب

اتفاقية لرفد مستشفى السلط الجديد بكوادر طبية

كيف تستمتع بإجازتك على جزيرة بالي؟

بيان هامّ حول توقيف مريض شلل دماغي في سجن ماركا - تفاصيل

السبت، 19-03-2022 03:50 م

الحنيفات: قطاع الزراعة يحظى باهتمام ملكي كبير

72021171557333177869


الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عن عقد المنتدى العالمي التاسع للأرض في الأردن، والمقرر في الفترة 21 - 26 أيار المقبل، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

اضافة اعلان


وأكد الحنيفات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في عمّان اليوم السبت، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من جلالة الملك وتحديدا في تطوير القطاع والعمل على حل المعوقات كافة، وبناء كل ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الغذائي في المملكة لمواجهة ومعالجة الأزمات والمشاكل التي يمر بها هذا القطاع.


وأشار إلى التحديات التي تواجه الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، وأهمها تدهور الأراضي والتربة والتي تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي واستدامة سبل العيش وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية وحفظ التنوع البيولوجي في المنطقة.


وأضاف أن الأمن الغذائي في المنطقة العربية يعاني من العديد من التحديات التي تتطلب تكثيف الجهود على المستوى الإقليمي والتعاون من أجل الوصول إلى أمن غذائي مستدام.


وتابع أن ملف الأمن الغذائي يلقى اهتماماً على المستويات الوطنية كافة، لافتا إلى أن جلالة الملك أكد منذ بداية الجائحة أهمية العمل وبشكل جماعي لمعالجة ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشددا جلالته على ضرورة تسهيل الوصول إلى وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، للمساهمة في تحسين نوعية ووفرة الغذاء، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في تعزيز سبل كسب العيش لحوالي ربع السكان باعتباره أحد أكبر مصادر توليد فرص العمل والتشغيل للشباب والنساء في مناطق الريف والبادية.

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مبنى رئاسة الوزراء

مصدر : لا تعديل على دوام الموظفين والمدارس الاحد

320221723043171515162

جلسة حوارية حول الأولويات التنموية في عجلون

WhatsApp Image 2022-03-19 at 4.29.34 PM

21 مرشحا يتنافسون على رئاسة 5 بلديات في جرش

w

وصول أكبر سفينة ركاب للعقبة منذ بدء الجائحة

275288815_10159081199029006_316056346834473739_n

"عارض صحي" يحول دون استكمال "النابلسي" المنافسة على مركز "نقيب المهندسين الزراعيين"

0L5A9569

هل يصبح لقاح كورونا موسميا.. البلبيسي يجيب

أخبار متعلقة
2022_02_22_03_50_15

افتتاح مشروع للزراعات الهوائية والاحيومائية في جرش

0L5A1670 cdd

انخفاض أعداد إصابات كورونا الإسبوعية في الأردن

0L5A1599 - Copy

المعاني: قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة

1645216369934

الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة

1c2b789b-4915-4b40-8216-1d4a3c35e5f3

الاتحاد البرلماني العربي: الوصاية الهاشمية على المقدسات حق تاريخي

2202217165855503847655

الصحة تدفع 20-30 دولارا ثمنا لكل جرعة لقاح كورونا