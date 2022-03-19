الحنيفات: قطاع الزراعة يحظى باهتمام ملكي كبير

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عن عقد المنتدى العالمي التاسع للأرض في الأردن، والمقرر في الفترة 21 - 26 أيار المقبل، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

اضافة اعلان



وأكد الحنيفات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في عمّان اليوم السبت، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من جلالة الملك وتحديدا في تطوير القطاع والعمل على حل المعوقات كافة، وبناء كل ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار الغذائي في المملكة لمواجهة ومعالجة الأزمات والمشاكل التي يمر بها هذا القطاع.



وأشار إلى التحديات التي تواجه الإدارة المستدامة للأراضي والمياه، وأهمها تدهور الأراضي والتربة والتي تشكل تهديداً كبيراً للأمن الغذائي واستدامة سبل العيش وتوفير خدمات النظم الإيكولوجية وحفظ التنوع البيولوجي في المنطقة.



وأضاف أن الأمن الغذائي في المنطقة العربية يعاني من العديد من التحديات التي تتطلب تكثيف الجهود على المستوى الإقليمي والتعاون من أجل الوصول إلى أمن غذائي مستدام.



وتابع أن ملف الأمن الغذائي يلقى اهتماماً على المستويات الوطنية كافة، لافتا إلى أن جلالة الملك أكد منذ بداية الجائحة أهمية العمل وبشكل جماعي لمعالجة ظاهرة الجوع وانعدام الأمن الغذائي، مشددا جلالته على ضرورة تسهيل الوصول إلى وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، للمساهمة في تحسين نوعية ووفرة الغذاء، وأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الزراعي في تعزيز سبل كسب العيش لحوالي ربع السكان باعتباره أحد أكبر مصادر توليد فرص العمل والتشغيل للشباب والنساء في مناطق الريف والبادية.