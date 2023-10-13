الخارجية تؤكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة

الوكيل الاخباري -

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بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجهود المستهدفة وقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة، ومواجهة تداعياتها الإنسانية وخطر استمرارها وتمددها على المنطقة برمتها.وأكد الصفدي، خلال استقباله بلينكن قبيل لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية فوراً إلى غزة، ووقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.كما أكد أن حماية المدنيين من الجانبين وإدانة استهدافهم وقتلهم مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية جماعية.