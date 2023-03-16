الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة - بني حسن

السفير الهولندي: الأردن قدم للاجئين السوريين ما عجزت عنه دول كبرى

كلية الحجاوي تعقد ورشة عن هندسة الزلازل

اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

الخميس، 16-03-2023 07:47 م

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة. 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد و الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023818415939491288

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

e

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

ee

الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

32023113110484096356

وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

t

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة - بني حسن

أخبار متعلقة
www

الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين

w

خرفان وبيكر يطلعان على احتياجات مخيم الوحدات

320237171511695737927

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية

w

الملك يلتقي أوستن ويؤكد ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية

وزارة الخارجية

الأردن يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي

r

مدير الأمن العام يلتقي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي