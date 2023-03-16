الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

الوكيل الاخباري - دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداء عليها، والتي كان آخرها العدوان على مدينة جنين اليوم.



وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي على ضرورة وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية كافة، وحماية المدن الفلسطينية من هذه الاعتداءات المتكررة والمتواصلة.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة موقف الأردن الرافض لهذه الاعتداءات، وعلى ضرورة وقف التصعيد و الحملات ضد الشعب الفلسطيني وبشكل فوري، محذراً من عواقب هذا التصعيد الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التدهور والعنف، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة.

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