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الخميس، 05-11-2020 09:07 ص

الخارجية تغلق مبناها اليوم بسبب إصابة موظفين بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التوقف عن استقبال المراجعين اليوم الخميس حفاظا على سلامتهم وايجاد آلية بالسرعة الممكنة لاستقبال المراجعين والإعلان عنها، وذلك بسبب اصابة عدد من موظفي الوزارة بفيروس كورونا.

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واشارت في بيان صحفي اليوم، الى انه سيتم اغلاق المبنى اليوم لغايات العزل والتعقيم.


وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إنه وأثناء إجراء الفحوصات الدورية لموظفي الوزارة، أظهرت النتائج إصابات بفيروس كورونا المستجد بين عدد من الموظفين، مؤكدا ان جميعهم يخضعون حاليا للاجراءات القياسية والبروتكول الصحي المعمول به. وبين أنه وحفاظا على سلامة الجميع، سيتم تخفيض أعداد الموظفين للحد الأدنى، وفقاً للدليل الإرشادي للعودة للعمل في القطاع العام، والاستمرار بإجراء فحوصات دورية، والالتزام بالقواعد والبروتوكولات الصحية المطلوبة.


وأشار الفايز إلى أنه بإمكان المواطنين مراجعة أقسام التصديق في كل من: مكتب تصديق غرفة تجارة عمّان / الشميساني، ومكتب تصديق غرفة صناعة عمان/ الدوار الثاني، والمكتب الشامل للخدمات الحكومية / بجانب قصر العدل – العبدلي، ومكتب تصديق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / الجبيهة، ومكتب تصديق دائرة قاضي القضاة / شارع وصفي التل.


 




 

 


 

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