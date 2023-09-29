الخارجية: لا إصابات بين الأردنيين بالهجوم الإرهابي في باكستان

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، عدم وجود أيّة إصابات بين الأردنيين في الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في باكستان.



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وكانت دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وكذلك الانفجار الذي وقع في مسجد في منطقة هانغو قرب مدينة بيشاور الباكستانية، واسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

