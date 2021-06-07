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الإثنين، 07-06-2021 02:24 م

الخارجية لـ الوكيل : استكمال إجراءات إطلاق سراح ' أبو جابر '

خارجية
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، ضيف الله الفايز ، أن سلطات الاحتلال تستكمل كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح المواطن الأردني عبد الله أبو جابر، غدا الثلاثاء.

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وأشار ضيف الله ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال استكمال الإجراءات ، سيُصار إلى نقله إلى جسر الملك حسين صباح يوم غد الثلاثاء.

 

وكان نادي الأسير الفلسطيني، أوضح في بيان سابق، أن عائلة أبو جابر قد تمكنت خلال سنوات أسره من زيارته مرتين فقط، كما أنّه فقد والديه، وشقيقته، خلال هذه السنوات، وحُرم من وداعهم، كما المئات من الأسرى في سجون الاحتلال الذين فقدوا أحبة لهم.

وخلال سنوات أسره الطويلة، خاض عدة إضرابات عن الطعام، وكان أبرزها إضراب عن الطعام خاضه في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، حيث استمر إضرابه لأكثر من 70 يومًا، للمطالبة بالإفراج عنه وعودته إلى عائلته في الأردن.

والأسير أبو جابر هو واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم سلطات الاحتلال في سجونها.


 




 

 


 

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