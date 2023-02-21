الخارجية: لم نتلقى ملاحظات من الأردنيين في تركيا وسوريا جراء زلزال أمس

الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سنان المجالي، أن الوزارة لم تتلقَ أية ملاحظات حول إصابات بين الأردنيين في تركيا وسوريا، جراء الزلزال الذي وقع يوم أمس الإثنين.

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وأضاف المجالي، خلال حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، أن الوزارة تتابع شؤون الأردنيين في تركيا وسوريا منذ اللحظات الأولى لوقوع الزلزال الأول وحتى الآن، لافتا إلى أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة ومن خلال الخطوط الساخنة والسفارة الأردنية في تركيا وسوريا.



ودعا المواطنين في تركيا وسوريا الاتصال على الأرقام المتاحة في حال أية ملاحظات أو مساعدة، مطالبهم بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع السلامة العامة الصادرة عن الجهات المختصة.

