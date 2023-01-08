الخارجية: نتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب دبور

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الوزارة تتابع مع السلطات البريطانية جهود البحث عن الطالب الاردني احمد دبور المفقود في مدينة كولتشيتر البريطانية منذ 18 يوماً .

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وأضاف المصدر اليوم الاحد لـ "الوكيل الإخباري" أن الوزارة تتواصل مع ذوي المفقود بشكل مستمر منذ أن تم تبليغها بفقدان الشاب احمد .



بدورها طالبت عائلة الشاب الحكومة الاردنية بالضغط على الحكومة البريطانية للاستعجال في عملية التحقيق والبحث عن الشاب احمد.



وأطلقت عائلة الشاب المفقود وسم "#help_us_find_Ahmed_dabbour " عبر منصات التواصل الاجتماعي للمساهمة في تسريع عملية إيجاد الشاب احمد دبور ومساعدة السلطات البريطانية في ذلك .



وكانت شرطة مقاطعة "Essex" في إنجلترا، أعلنت عن فقدان الشاب الأردني أحمد دبور والذي يبلغ 21 عاما ويقيم في "كولشيستر" ، منذ 22/ ديسمبر 2022 .