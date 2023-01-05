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الخميس، 05-01-2023 05:33 م

الخدمات الطبية تؤكد حرصها على خدمة المصابين العسكريين

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الوكيل الاخباري - التقى مدير عام الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب يوسف زريقات، ترافقه مديرة التمريض والمهن الطبية المساندة، العقيد بسمة الزعبي، اليوم الخميس، مع مدير عام الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين، وخاصة في مجال الخدمة الطبية للمصابين العسكريين والتي دأبت مديرية الخدمات الطبية الملكية على توفيرها للمصابين العسكريين من خلال استمرار دعم الهيئة بكوادر طبية مؤهلة من معالجين فيزيائيين وممرضين للعمل في قاعات العلاج الفيزيائي المتوفرة في فروع الهيئة كافة، إضافة إلى ما توفره المديرية من مكاتب ارتباط للهيئة في المستشفيات العسكرية كافة لخدمة المصابين العسكريين مما يوفر الوقت والجهد في الحصول على الخدمة الطبية الفضلى تقديراً لما قدمه هؤلاء البواسل من جهود وتضحيات تستحق التقدير.

وأكد زريقات، خلال اللقاء، حرص مديرية الخدمات الطبية الملكية على تقديم كل ما بوسعها لخدمة بواسل الوطن الذين قدموا الغالي والنفيس خدمةً للوطن والذود عن حماه، مقدراً الدور الكبير للهيئة بتقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم، والتي من بينها التأهيل الصحي للمصابين العسكريين.

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