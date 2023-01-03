دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الدولي العاشر للخدمات

الوكيل الاخباري-
دعت مديرية الخدمات الطبية الملكية، ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدين لدى المملكة، إلى تغطية المؤتمر الدولي العاشر للخدمات الطبية الملكية، والذي سيعقد تحت الرعاية الملكية السامية في قصر الحسين للمؤتمرات في البحر الميت، خلال الفترة من 7 إلى 10 آذار المقبل، وبمشاركة واسعة من أطباء وخبراء ووفود عسكرية تمثل 50 دولة عربية وأجنبية.اضافة اعلان
كما دعت المديرية الصحفيين الراغبين بالتغطية الإعلامية إلى إرسال بياناتهم من خلال تعبئة نموذج استمارة الإعلاميين المرفق: (HTTPS://JORMS.JAF.MIL.JO/CONFERENCE/MEDIACOVERAGEINSTRUCTIONS)
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