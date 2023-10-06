الخريشة: في مجلس النواب القادم القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة

الوكيل الإخباري - أكدّ وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخريشة، أنّ الوزارة ستكون ذراع الحكومة بالتواصل مع القوى السياسية والأحزاب على ضوء مخرجات العملية الانتخابية لمجلس النواب القادم وتشكل الكتل البرلمانية داخل الأحزاب.

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وبين الخريشة، خلال حديثه لبرنامج ستون دقيقة، الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني، اليوم الجمعة، أنّ القرار لن يكون للنائب وحده تحت القبة، وإنما الأصل العودة لمرجعياته الحزبية.

وقال إن العام القادم سيكون عام تطبيق منظومة التشريعات السياسية التي أقرت من قبل مجلس الامة والتي انبثقت عن توصيات اللجنة الملكية المشكلة لتحديث المنظومة السياسية.



وبين أنّ الوزارة ستبقى بإقامة التعاون المشترك بين البرلمان والحكومة، والتشاركية التي رسمها الدستور الأردني.