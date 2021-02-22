الخشمان : أدعو وزارة الصحة لإشراك القطاع الطبي الخاص لتسريع عملية التعافي

الوكيل الإخباري - نشر النائب الأسبق الكابتن محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك منشوراً يدعو من خلاله وزارة الصحة بإشراك القطاع الطبي الخاص لتسريع عملية التعافي والوصول الى اردن نظيف من هذا الوباء بالسرعة الممكنه.

اضافة اعلان



و تالياً ما نشره الخشمان :

يسعد صباحكم - اثق و احترم راي الدكتور المحافظه واذا كنا فعلا وصلنا الى 50 % من مناعة القطيع فاننا في الطريق الصحيح والفرج قريب ان شاءالله باستمرار النهج وزيادة كميات التطعيم اليوميه وفتح المجال للقطاع الخاص الطبي للمساهمه في استيراد المطعوم وتطعيم الراغبين ميسورين الحال ممن يستطيع دفع الكلفه المقدرة بحوالي 17 دينار عالميا للمطعوم الواحد بينما تستمر مسؤولية وزارة الصحه في التطعيم المجاني للجميع

تجربة الفحص وتحديد الاجسام المضاده من خلال القطاع الخاص وان كانت فيها مبالغه بالكلف الماليه ولكنها كانت ناجحه باقتدار . ادعو وزارة الصحه من خلال هذه الصفحه باشراك القطاع الخاص الطبي لتسريع عملية التعافي والوصول الى اردن نظيف من هذا الوباء بالسرعة الممكنه - حمانا واياكم الله وحفظنا واياكم من كل مكروه واسعد الله ايامكم.



