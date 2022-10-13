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الخميس، 13-10-2022 06:42 م

الخصاونة : الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص والتسهيل على المستثمر

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إن القانون الناظم للاستثمار قد قلّص مدة إنجاز المعاملات، وألزم الجهة المرجعية البت فيها خلال 15 يومًا.

ولفت الخصاونة إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمار بشكل عام وفي البادية الجنوبية على وجه الخصوص، مبينًا أن البادية الجنوبية ستستفيد من الحوافز التي مُنحت للمدينتين الصناعيتين في محافظتي الكرك والطفيلة، إذ تمتد حدودها ضمن هاتين المحافظتين.

وبين الخصاونة، أن هنالك حوافز للاستثمار الذي يخلق فرص عمل توظيفية أو يستهدف المواقع خارج المناطق العمرانية، مشددًا على أهمية أن تكون الاستثمارات نوعية وجادة.

وبين، أن الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص والتسهيل على المستثمر، مشيرًا إلى وجود آفاق واعدة للتعدين بالمملكة بخاصة في مناطق الجنوب.

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