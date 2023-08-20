الخصاونة يطلع على الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل

الوكيل الاخباري - اطلع رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، على الخطة الوطنية المنسقة للتعامل مع الزلازل والحد من مخاطرها.



واستمع رئيس الوزراء لإيجاز حول التمرين الوطني المنوي تنفيذه من قبل المركز في النصف الثاني من شهر أيلول المقبل والوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للوصول إلى إستراتيجية وطنية مُتكاملة للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية في حال حدوثها لا قدر الله.



كما استمع الخصاونة إلى إيجاز شامل من نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، تحدث فيه عن حيثيات الخطة الوطنية المُنسّقة لمواجهة الزلازل، التي تعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، لافتا إلى أن الخطة تهدف إلى تنسيق الجهد الوطني لضمان الفاعلية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل.

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