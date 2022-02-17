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الخميس، 17-02-2022 03:54 م

الخلايلة: لا نمنع الخطباء من الحديث في مواضيع تهم المجتمع

وزير الاوقاف 1


الوكيل الإخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الوزارة لا تمنع الخطيب من الحديث في المواضيع التي تهم المجتمع.

وبين الخلايلة، خلال افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد الذي نظمته الوزارة في محافظة مادبا، أن المواضيع التي يتناولها الخطباء هي التوعية ضد المخدرات والأمور الاجتماعية في الحي الذي تقام في الخطبة، مشددا على عدم قبول استخدام المنبر للشتم ليبقى لنشر رسالة الإسلام والموعظة الحسنة ومدعاة للاستقرار والأمن.

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وأضاف، أن الوزارة تسير وفقا للتوجيهات الملكية السامية المستمرة في التواصل مع الناس بمختلف محافظات المملكة دون استثناء لنقوم بواجبنا في تلمس احتياجات المواطنين.

واكد الخلايلة على أن الوزارة وبالتعاون مع صندوق الزكاة قدمت اليوم 400 كوبون شراء من المؤسسة الاستهلاكية و6 مشاريع إنتاجية ومساعدات نقدية، سيستفيد منها 50 طالبا بقيمة 100 دينار، ومساعدات نقدية تستفيد منها 50 أسرة بقيمة 100 دينار، بالإضافة إلى طرود عينية سيجري توزيعها على الأسر الفقيرة في مدينة مادبا.


وقال إن صندوق الزكاة يقوم على برنامج الغارمات، حيث يقوم باستمرار بتنفيذ هذا البرنامج وفقا للشروط في الصندوق.

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