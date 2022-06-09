الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

أوكرانيا : 100 قتيل و500 جريح بصفوف الجنود الأوكرانيين كل يوم

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

تحطم طائرة عسكرية أميركية على متنها 5 أشخاص

مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة - أسماء

الضمان تنظم ثلاث ورش تدريبية لموظفيها حول تأمين رعاية

حقيقة وصف طبيب أردني زوجة ثانية لمريض

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

موسكو تهدد باستهداف مراكز صنع القرار بكييف

مادبا: وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي في مدينة الأمير هاشم

الخميس، 09-06-2022 05:13 م

الخلايلة يفتتح فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري في البادية الشمالية الشرقية

62022521058699973728


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري واليوم الطبي المجاني، اليوم الخميس، في منطقتي الصالحية ونايفة بلواء البادية الشمالية الشرقية.

وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت منذ عقود على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية وأيام طبية مجانية في مختلف مناطق المملكة، لاسيما جيوب الفقر منها، لافتا أننا نلتقي اليوم بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبات عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وقبلها عيد الاستقلال، وهي جميعها مناسبات وطنية خَلدت لدى المواطنين الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.

وأشار إلى أن ملتقى الوعظ والإرشاد يتبادل فيه المشاركون الخبرات العلمية، ويعد جزءا أساسيا من رسالة وزارة الأوقاف، التي تلتقي مع رسالة الدولة القائمة على الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التطرف والتشدد، داعيا الأئمة والخطباء إلى المحافظة على تلك الرسالة لتعزيز منظومة القيم والأخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف.

وبين الخلايلة أن اليوم الخيري يهدف إلى اللقاء بأهل المنطقة والعمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية والمشاريع الإنتاجية، معلنا إطلاق مشروع بناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتا أن المساعدات التي تقدمها الوزارة وصندوق الزكاة تشتمل على 400 قسيمة شرائية ومساعدات بقيمة 100دينار لكل طالب علم جامعي ويتيم بواقع 50 يتيما و50 طالبا و300 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة. ولفت وزير الأوقاف أنه سبق وأن تم إنشاء 5 مشاريع إنتاجية تأهيلية في اللواء، واعدا ببناء وحدات سكنية بواقع 10 مساكن على قطعة الأرض التي أعلن رئيس بلدية الصالحية ونايفة المهندس ناجح الشرفات عن تخصيصها لهذه الغاية بحيث تصبح وقفية، وهي مؤهلة بكامل الخدمات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشروع تركيب الطاقة الشمسية للمساجد في جميع محافظات المملكة.

 وأشار مدير مديرية أوقاف البادية الشمالية الشرقية، الدكتور خلف المساعيد، إلى أن هذا الملتقى يُعتبر ملتقى علميا تشارك به كوكبة من العلماء من أئمة ووعاظ وخطباء على مدار عدة أيام، وبالتفاعل مع المجتمع المحلي. و ثمن العقيد المتقاعد هاني الخُرمان، نيابة عن أبناء المجتمع المحلي جهود وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة، التي تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمس حاجات المواطنين، مستعرضا عددا من المطالب المتعلقة بلواء البادية الشمالية الشرقية، التي وعد وزير الأوقاف بدراستها وتحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202223164759964816195

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة والأكاديمية الليبية للدراسات العليا

وزارة الصحة

مراكز فحص كورونا العاملة الجمعة - أسماء

620228202317253770229

الضمان تنظم ثلاث ورش تدريبية لموظفيها حول تأمين رعاية

w

حقيقة وصف طبيب أردني زوجة ثانية لمريض

w

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي بالعقبة

1

مادبا: وزير الشباب يفتتح الموسم الصيفي في مدينة الأمير هاشم

أخبار متعلقة
52022300352139063025

وزير الأوقاف يبحث مع نقابة الصحفيين أسس اعتماد البعثة الصحفية لتغطية الحج

5202224165939508424457

وزير الأوقاف يدين السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد الأقصى

1034745973_0_439_3501_2408_1920x0_80_0_0_1b81eae9d954053eb18f0a88de79bcef

اعلان اسماء المقبولين لاداء فريضة الحج اليوم - تفاصيل

712f5fba-9140-4f3e-8b7a-398ce047ae85

وزير الأوقاف يعلن عن ترتيبات وكلفة الحج للعام الحالي

M63A0610 - Copy

الأوقاف تطلق ملتقى الوعظ بالمزار الشمالي

5202220134234351035764

وزير الاوقاف يزور أوقاف الرمثا ويفتتح مسجدا في المدينة