الخلايلة يفتتح فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري في البادية الشمالية الشرقية

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري واليوم الطبي المجاني، اليوم الخميس، في منطقتي الصالحية ونايفة بلواء البادية الشمالية الشرقية.



وقال الخلايلة، إن الوزارة دأبت منذ عقود على تنظيم ملتقيات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية وأيام طبية مجانية في مختلف مناطق المملكة، لاسيما جيوب الفقر منها، لافتا أننا نلتقي اليوم بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبات عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، وقبلها عيد الاستقلال، وهي جميعها مناسبات وطنية خَلدت لدى المواطنين الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.



وأشار إلى أن ملتقى الوعظ والإرشاد يتبادل فيه المشاركون الخبرات العلمية، ويعد جزءا أساسيا من رسالة وزارة الأوقاف، التي تلتقي مع رسالة الدولة القائمة على الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، بعيدا عن التطرف والتشدد، داعيا الأئمة والخطباء إلى المحافظة على تلك الرسالة لتعزيز منظومة القيم والأخلاق التي حثنا عليها ديننا الحنيف.



وبين الخلايلة أن اليوم الخيري يهدف إلى اللقاء بأهل المنطقة والعمل على تقديم المساعدات العينية والنقدية والمشاريع الإنتاجية، معلنا إطلاق مشروع بناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتا أن المساعدات التي تقدمها الوزارة وصندوق الزكاة تشتمل على 400 قسيمة شرائية ومساعدات بقيمة 100دينار لكل طالب علم جامعي ويتيم بواقع 50 يتيما و50 طالبا و300 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة. ولفت وزير الأوقاف أنه سبق وأن تم إنشاء 5 مشاريع إنتاجية تأهيلية في اللواء، واعدا ببناء وحدات سكنية بواقع 10 مساكن على قطعة الأرض التي أعلن رئيس بلدية الصالحية ونايفة المهندس ناجح الشرفات عن تخصيصها لهذه الغاية بحيث تصبح وقفية، وهي مؤهلة بكامل الخدمات، إضافة إلى مواصلة تنفيذ مشروع تركيب الطاقة الشمسية للمساجد في جميع محافظات المملكة.



وأشار مدير مديرية أوقاف البادية الشمالية الشرقية، الدكتور خلف المساعيد، إلى أن هذا الملتقى يُعتبر ملتقى علميا تشارك به كوكبة من العلماء من أئمة ووعاظ وخطباء على مدار عدة أيام، وبالتفاعل مع المجتمع المحلي. و ثمن العقيد المتقاعد هاني الخُرمان، نيابة عن أبناء المجتمع المحلي جهود وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة، التي تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بتلمس حاجات المواطنين، مستعرضا عددا من المطالب المتعلقة بلواء البادية الشمالية الشرقية، التي وعد وزير الأوقاف بدراستها وتحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة.

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