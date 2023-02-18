الخيرية الهاشمية تسير قافلة إغاثة إلى سوريا للمتضررة من الزلزال

الوكيل الإخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة الأشقاء المتضررين من الزلازل في كل من الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن الهيئة الخيرية الهاشمية قامت بتسيير قافلة إغاثة مكونة من سبعة شاحنات إلى الأشقاء في سوريا، محملة بمواد إغاثية، لإيصالها للمناطق المتضررة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية (جابر-نصيب).

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وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن المملكة مستمرة بتقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، لمواجهة تداعيات الزلازل، وتقديم الاحتياجات الإنسانية اللازمة لذلك.

