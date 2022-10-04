الدراسات الاستراتيجية: 91% من الأردنيين يعتقدون أن العنف المجتمعي منتشر في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهرت نتائج استطلاع رأي نشره مركز الدراسات الاستراتيجية، أن 76% من الأردنيين يعتقدون أن الأردن بلد آمن ويشعرون بالأمان على أنفسهم وعائلاتهم، إلا أن أكثر 38% من الأردنيين يعتقدون أن الأردن أصبح أقل أماناً مقارنة بالخمس سنوات الماضية.



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وبين استطلاع الرأي، الذي نشره المركز ، اليوم الثلاثاء، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (91%) يعتقدون أن العنف المجتمعي منتشر في الأردن، حيث عزا غالبيتهم أسباب انتشار العنف المجتمعي الى الفقر والبطالة (42%)، وتحولات أخلاقية اجتماعية في العادات والتقاليد (19%)، والمخدرات (14%)، والبعد عن الدين (12%).



ويعتقد غالبية الأردنيين (72%) أن الأسلحة منتشرة بين المواطنين في الأردن، والغالبية العظمى من الأردنيين (91%) أن تعاطي المخدرات وتجارة المخدرات منتشرة في الأردن.



ويعتقد ثلثا الأردنيين (65%) أن جريمة سرقة المنازل منتشرة في الأردن، و(62%) يعتقدون أن جريمة سرقة السيارات منتشرة في الأردن.



ويعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين (86%) أن جرائم القتل منتشرة في الأردن، و(74%) يعتقدون جريمة البلطجة منتشرة في الأردن.

