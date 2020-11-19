الدكتور ناصر شبانه يفوز بجائزة مصطفى عزوز بحقل أدب الطفل

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فاز رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب/الجامعة الهاشمية الدكتور ناصر شبانة بجائزة مصطفى عزوز في تونس لمجال أدب الطفل - القصة البيئية عن روايته المخصصة لفئة الفتيان بعنوان "يخضور ابن الشجرة " للدورة الحالية 2020 .ونافس الشاعر ناصر شبانة على الجائزة وفاز فيها من بين عشرات الشعراء من سائر أقطار الوطن العربي، حيث تعد جائزة مصطفى عزوز التونسية من الجوائز العربية العريقة التي تمنح جوائزها لمجال أدب الطفل، وكانت الدورة الحالية بمجال قصة الطفل. وتتناول الرواية الفائزة قصة طفل أمه شجرة، وهو طفل متحول في النهار إلى شجرة، ويروي مشاهداته أثناء تحوله لما تتعرض له البيئة وخاصة الأشجار من أذى من قبل الإنسان ،وكأن الرواية تدعو إلى الحفاظ على البيئة وزيادة الغطاء النباتي وعدم إلحاق الأذى بالأشجار.يذكر، أن الدكتور ناصر شبانه شاعر وناقد أردني بالإضافة لكونه أستاذ الأدب والنقد بالجامعة الهاشمية، وله العديد من المؤلفات في الشعر والنقد وأدب الأطفال، وهذه هي المرة الخامسة التي يحصل فيها على الجائزة في الأدب والنقد وأدب الأطفال.