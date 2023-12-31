الدوريات الخارجية: 4 إصابات متوسطة بحوادث تصادم وتدهور وهذه أبرز الأسباب

الوكيل الإخباري - كشفت إدارة الدوريات الخارجية أسباب الحوادث التي وقعت أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد ضمن مناطق اختصاصها.

اضافة اعلان

وقالت الدوريات الخارجية إن تغيير المسرب بشكل مفاجئ والتتابع القريب بين المركبات وعدم ترك مسافة أمان بين المركبة والأخرى هي أبرز أسباب الحوادث التي وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت أشارت إلى وقوع حادث تدهور لمركبة على طريق الـ100 باتجاه الزرقاء ليل السبت الأحد نتج عنه إصابتين، وعلى طريق أوتوستراد المفرق قبل مثلث عرنوس وقع حادث تصادم بين مركبتين ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وصباح اليوم وقع حادث تدهور لمركبة خارج حرم الشارع في منطقة خو بمحافظة الزرقاء ونتج عنه إصابة واحدة والحالة العامة لجميع الإصابات متوسطة.