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الإثنين، 10-04-2023 11:44 م

الرصيفة: اختتام فعاليات ورشة تحدي القراءة العربي

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الوكيل الاخباري - نظّمت مديرية التربية والتعليم في لواء الرصيفة، اليوم الاثنين، الورشة الختامية لتحدي القراءة العربي في مدرسة اليرموك الثانوية المختلطة، بحضور مدير تربية الرصيفة الدكتور يوسف أبو الخيل.

واشتملت الورشة على محورين أساسيين، وهما معايير التحكيم وآلية التحكيم النهائي التي تم شرحها لمشرفي اللغة العربية، فيما المحور الثاني يتمثل بالبعد النفسي للطالب وكيفية التعامل مع المحكمين.

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