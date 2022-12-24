الرصيفة : لجنة السلامة تنفذ جولة تفتيشية على الملاحم والمطاعم

الوكيل الاخباري - نفذت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء اليوم السبت، جولة تفتيشية على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم, شارك فيها مندوبون من مؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة وبلدية الرصيفة.



واكد متصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان أن جولات لجنة السلامة العامة متواصلة على كل القطاعات التجارية والصناعية للتأكد من قيامها بواجباتها ضمن الشروط الصحية والسلامة العامة.

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