توقيع اتفاقيات مع 16 مزارعا لإنتاج زراعات علفية على مجرى سيل الزرقاء

الوكيل الإخباري - رعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقيات مع 16 مزارعا يعملون في أراضي ممتدة على سيل الزرقاء، لإنتاج زراعات علفية وخلق فرص زراعة جديدة مطابقة للمواصفات الزراعية حسب تعليمات الحكومة مع ضمان بيع محصولهم.

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وتأتي الاتفاقية ضمن خطة وزارة الزراعة لتوجيه الزراعات على امتداد سيل الزرقاء إلى الأعلاف، واستكمالاً لجهود مشروع الصحراء الذكية في التشجيع على الزراعات العلفية ودعم المزارعين.



ورعى وزير الزراعة خالد الحنيفات الاتفاقية، وقال إن الوزارة تعمل وفق خطة توجيه الزراعات على امتداد سيل الزرقاء نحو الأعلاف، نظرا للحاجة إلى الأعلاف، في ظل الاحتياج المحلي وخلق عائد للمزارعين.



وأضاف أن التوجه ينعكس إيجابا على مربي المواشي، ويعد استثمارا للمياه في ظل التغيرات المناخية وشح الأمطار وخلق فرص عمل من خلال دعم المزارعين، إضافة إلى تحقيق دخل مجزي للمزارعين.