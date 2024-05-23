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الخميس، 23-05-2024 12:46 م

الزراعة: استيراد 600 الف رأس من الخراف منذ بداية العام

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة مصباح الطراونة استيراد نحو 600 الف رأس من الخراف و46 الف رأس من العجل منذ بداية العام لغايات الاستهلاك المحلي وتجهيزات عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


وقال الطراونة لـ "الوكيل الإخباري"  انه يتم استيراد الخراف الحية من المناشئ الأوروبية ورومانيا واسبانيا واستراليا وأميركا اللاتينية.

وتوقع الطراونة تحضير نحو 900 الف رأس من الخراف حتى نهاية العام الحالي مشيرا إلى تخصيص 250 الف رأس منهم لعيد الأضحى المبارك.

وكانت قد توقعت وزارة الزراعة تصدير نحو نصف مليون رأس من الخراف قبيل عيد الأضحى المبارك.

 




 

 


 

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