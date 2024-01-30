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الثلاثاء، 30-01-2024 07:15 م

"الزراعة" تؤكد عزمها التوسع باستخدام المياه الناتجة من محطات الوقود

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الوكيل الاخباري -أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، عزم الوزارة على التوسع في استخدام المياه الناتجة من محطات الوقود، خاصة في ري الغابات الاصطناعية المجاورة أو القريبة من المحطات، وزراعة الأشجار الحرجية المناسبة للبيئة الصحراوية، إضافة إلى النباتات العطرية والطبية والرعوية.
جاء ذلك، خلال لقاء الحنيفات اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، وعددا من ممثلي محطات الوقود على الطريق الصحراوي، في مبنى الوزارة.

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