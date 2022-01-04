توضيح حول ارتفاع أسعار الخيار مؤخرا.. وهذا موعد انخفاضها

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الخيار في السوق المحلي بشكل طفيف بعد ارتفاعها خلال الأيام القليلة الماضية.

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وتراوحت أسعار الخيار اليوم الثلاثاء في السوق المركزي بين 40-65 قرش للكيلو، فيما بلغت كميات الخيار الواردة إلى السوق المركزي نحو 153.643 طن وفق رصد "الوكيل الإخباري".

كما تراوحت الأسعار أمس الاثنين في السوق المركزي بين 45-75 قرش للكيلو.

ووصلت أسعار الخيار في السوق المحلي إلى أكثر من دينار وعشر قروش للكيلو الواحد حتى أمس الاثنين، مما أثار استهجان المواطنين الذين عزفوا عن شرائه بسبب ارتفاع سعره.

بدوره أكد نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد أن الأسعار في السوق تعتمد على العرض والطلب، وإذا كانت الكميات قليلة فإن الأسعار سترتفع.

وقال أبو حماد لـ"الوكيل الإخباري"، إن معظم الأصناف في السوق مستقرة باستثناء الخيار، مشيرا إلى إنتاج الخيار يتعلق بالظروف الجوية والحرارة.

وأضاف أن برودة الجو تؤثر على الإنتاج الذي يصبح أقل من الطلب في الوقت الحالي وهو ما رفع الأسعار مؤخرا.

وأوضح أبو حماد أن هناك طلب على الخيار من بعض الدول المجاورة ولكن التصدير إليها لا يكون في كل الأيام وبحسب الكميات المتوفرة.



من جهتها أرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الخيار إلى انتقال عروة الإنتاج الزراعية بين المناطق الشفا غورية والمناطق الغورية.



وقالت الوزارة لـ"الوكيل الإخباري"، إنها لن تفتح باب الاستيراد أمام الخيار أو البندورة لأن المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيا في هذه الأصناف، ولن تستورد من أجل عدة أيام فقط.



وتوقعت الوزارة انخفاض الأسعار وعودتها لقيمتها الطبيعة خلال الأيام القليلة المقبلة.