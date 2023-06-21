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الأربعاء، 21-06-2023 03:14 م

الزرقاء: أمسية قصصية للكاتبين عبد الرحيم العدم وكفاية عوجان

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الوكيل الإخباري- نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين بالزرقاء بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، مساء أمس أمسية قصصية للكاتبين عبد الرحيم العدم وكفاية عوجان في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي ، بحضور جمع من الكتاب والنقاد والمهتمين.

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وقرأ القاص عبد الرحيم العدم ، الذي صدر له مجموعة قصصية بعنوان "تداعيات رجل معلق بقشة"،مجموعة من القصص القصيرة جدًا التي التقط من خلالها تفاصيل الحياة اليومية، بأسلوب ساخر يعتمد على إحداث المفارقة وإدهاش المتلقي.


كما قرأت القاصة كفاية عوجان، التي صدر لها من المؤلفات الأدبية "حديث الصمت"، و "من فيض الوجدان"، مجموعة من النصوص التي تناولت فيها مضامين إنسانية وفكرية بأسلوب سردي طغى عليها القلق والإنفعال للتعبير عن مكنونات النفس البشرية ومثيرة العديد من الأسئلة.


وفي ختام الأمسية ، التي أدارها الناقد محمد المشايخ، جرى حوار ونقاش حول النصوص المقروءة والأساليب الأدبية التي اتبعها الكاتبان للتعبير عن موضوعاتهم.

 




 

 


 

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