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الإثنين، 26-06-2023 12:01 م

الزرقاء: حوارية تناقش واقع الأحزاب الأردنية في ظل القانون الجديد

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الوكيل الإخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس الأحد، ندوة حوارية لمناقشة واقع وطموح الأحزاب السياسية الأردنية في ظل القانون الجديد، بحضور جمع من الحزبيين والناشطين والكتاب والمهتمين.

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وتحدث عضو المكتب السياسي لحزب الحركة القومية الإعلامي جهاد عودة، عن أبرز المعيقات البنيوية الداخلية للأحزاب من حيث غياب الكفاءة والنضج وتمركز الأحزاب بالقيادة المركزية لكل حزب وغياب القاعدة الاجتماعية.


من جهته، عرض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" المهندس عبد الرحيم شكري، تاريخ الحركة السياسية الأردنية، وأهم التحولات في قانون الأحزاب الجديد.


وفي ختام الندوة الحوارية، دار نقاش وحوار موسع تركز حول قدرة الأحزاب في المرحلة المقبلة على تجاوز الصعوبات والوصول إلى أقصى درجة من المشاركة السياسية.

 




 

 


 

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