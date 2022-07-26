الزرقاء :عرض فيلم المخدوعون في نادي أسرة القلم

الوكيل الإخباري- عرض في مقر نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء ، مساء أمس الاثنين، فيلم "المخدوعون"، المأخوذ عن رواية الكاتب الشهيد غسان كنفاني الموسومة برجال في الشمس .

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ويأتي عرض الفيلم بمناسبة مرور 50 عاما على اغتيال الأديب غسان كنفاني على يد الموساد الإسرائيلي في بيروت عام 1972.



ويتناول الفيلم ، الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما في سوريا وأخرجه الفنان توفيق صالح ، تبعات النكبة الفلسطينية عام 1948، ويسلط الضوء على محاولة ثلاثة فلسطينيين الهجرة إلى الكويت للبحث عن عمل وحياة أفضل، إلا أنهم يموتون في الصحراء .



وحضر عرض الفيلم رئيس النادي جمال أبو دية، وأعضاء الهيئة الإدارية وجمع من الفنانين والكتاب والمهتمين .