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الثلاثاء، 26-07-2022 09:20 ص

الزرقاء :عرض فيلم المخدوعون في نادي أسرة القلم

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الوكيل الإخباري- عرض في مقر نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء ، مساء أمس الاثنين، فيلم "المخدوعون"، المأخوذ عن رواية الكاتب الشهيد غسان كنفاني الموسومة برجال في الشمس .

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ويأتي عرض الفيلم بمناسبة مرور 50 عاما على اغتيال الأديب غسان كنفاني على يد الموساد الإسرائيلي في بيروت عام 1972.


ويتناول الفيلم ، الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما في سوريا وأخرجه الفنان توفيق صالح ، تبعات النكبة الفلسطينية عام 1948، ويسلط الضوء على محاولة ثلاثة فلسطينيين الهجرة إلى الكويت للبحث عن عمل وحياة أفضل، إلا أنهم يموتون في الصحراء .


وحضر عرض الفيلم رئيس النادي جمال أبو دية، وأعضاء الهيئة الإدارية وجمع من الفنانين والكتاب والمهتمين .


 




 

 


 

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