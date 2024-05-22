السفير أبو الفول يفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سعودي فود 2024

الوكيل الإخباري - افتتح السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية هيثم أبو الفول، مساء أمس الثلاثاء، الجناح الأردني المشارك بمعرض سعودي فود 2024 المقام في العاصمة الرياض.

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وحسب بيان، اليوم الأربعاء، لجمعية المصدرين الأردنيين التي تنسق المشاركة الأردنية بالمعرض، جال السفير أبو الفول يرافقه المستشار الاقتصادي في السفارة الدكتور عيسى الضمور، ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي في أجنحة الشركات الأردنية المشاركة بالمعارض التي تضم قطاعات تعمل بصناعات غذائية متنوعة.



وأشاد السفير أبو الفول بالصناعة الأردنية والجودة العالية التي وصلت إليها، مؤكدا أهمية صادرات القطاع في تحفيز وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.



وثمن الدور الذي تقوم به جمعيه المصدرين الأردنيين في ترويج الصادرات الأردنية وتنفيذ النشاطات الترويجية في السوق السعودية من خلال المشاركة في هذا المعرض.



ويشارك بالجناح الأردني المقام على مساحة 400 متر مربع، 30 شركة متخصصة بقطاعات غذائية واسعة فيما يشارك بالمعرض أكثر من ألف جهة عارضة من أكثر من 100 دولة.



بدوره ، قال رئيس الجمعية أحمد الخضري إن تنسيق مشاركة الشركات الأردنية بالمعرض تهدف إلى تنويع وزيادة منتجات الصناعات الغذائية وتوفير منصات جديدة أمام المصدرين، مؤكدا حرص الجمعية المستمر على تنسيق المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين الشركات المصدرة من الترويج لمنتجاتها وفتح نوافذ تسويقية لها بالأسواق الخارجية.



وبين أن السوق السعودية من أهم الأسواق للصادرات الصناعية الأردنية في ظل العلاقة المتينة التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، عدا عن القرب الجغرافي.



وقال مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة إن المشاركة بالمعرض تشكل فرصة مهمة للشركات الأردنية للاطلاع على آخر التطورات بهذا المجال وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة لها لإقامة شراكات وعقد الصفقات التجارية.



وأكد أبو رحمة وجود علاقة تشاركية وتعاون وتنسيق بين جمعية المصدرين وغرفتي صناعة الأردن وعمان لخدمة قطاع المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم، من خلال تعزيز تواجدهم بالمعارض العالمية المتخصصة وفتح المجال أمام الشركات الأردنية لدخول أسواق حيوية ومهمة.