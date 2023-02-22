السفير أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية سلوفينيا

الوكيل الاخباري - قدم السفير هيثم صالح أبو الفول، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية سلوفينيا.



وجرت مراسم تسليم أوراق الاعتماد في القصر الرئاسي بالعاصمة ليوبليانا، وحضرها عدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية السلوفينية.



ونقل السفير أبو الفول تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الرئيسة السلوفينية، وأمنياته الطيبة لها بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السلوفيني الصديق بمزيدٍ من التقدم والازدهار.

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