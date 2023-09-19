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الثلاثاء، 19-09-2023 03:38 م

السفير الدنماركي يؤكد عمق العلاقات الأردنية الدنماركية

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الوكيل الاخباري - أكد السفير الدنماركي لدى الأردن كريستوفر فيفيك، عمق العلاقات التي تربط الأردن والدنمارك في مختلف المجالات وتدعمها العلاقة المتميزة بين العائلتين المالكتين.

وقال السفير الدنماركي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن بلاده تعمل بالشراكة مع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لتخفيف الاحتياجات الإنسانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأردن .

وتشمل تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين، وتوفير الفرص الاقتصادية، والحد من نقاط الضعف وبناء القدرة على الصمود بين السكان المعرضين للخطر وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني.

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