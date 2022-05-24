الثلاثاء 24-05-2022
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وزارة الثقافة تستذكر شاعر الأردن عرار في ذكرى رحيله
ولي العهد يلتقي وفدا من مبادرة اترك أثر بالعقبة
حوارية في الطفيلة حول دور المرأة والإعلام
محاضرة لملتقى عقيلات السفراء الأردنيين عن تمكين المرأة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
شركة البوتاس العربية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال
الاتحاد الوطني والاردنية للطيران يهنئان بعيد الاستقلال
كابيتال بنك يعيد إطلاق برنامج التقسيط المريح بمزايا إضافية
بمناسبة عيد الإستقلال .. الشركة الاردنية للطيران تقدم تذكرة سفر مجانية لأول خمسة أشخاص تاريخ ميلادهم يصادف ٢٥-٥
كورونا
كورونا
فايزر.. 3 جرعات من اللقاح للأطفال أقل من 5 سنوات
دراسة.. كورونا مرتبط بضعف في وظائف القلب