السفير الماليزي يزور جامعة جدارا

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة جدارا، الدكتور محمد طالب عبيدات، اليوم الأربعاء، مع السفير الماليزي في عمان، داتو محمد نصري عبد الرحمن، ومستشار وزير التعليم الماليزي، الدكتور رضوان عبد الرشيد، تعزيز التعاون الأكاديمي.



وأكد عبيدات، خلال اللقاء الذي حضره رئيس هيئة المديرين في الجامعة الدكتور شكري المراشدة، والملحق الثقافي الماليزي، محمد حنفية بن علي، ضرورة وجود شراكة مستدامة ومؤسسية في العلاقات الأكاديمية بين جامعة جدارا والجامعات الماليزية، تشمل الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، وتبادل الزيارات العلمية والأكاديمية وتشكيل فرق بحثية مشتركة.

اضافة اعلان