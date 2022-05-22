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الأحد، 22-05-2022 12:14 م

السياحة: ارتفاع الدخل مؤشر لتعافي القطاع من جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت وزارة السياحة والآثار أن أرقام الدخل السياحي وأعداد الزوار خلال الثلث الأول للعام الحالي جاءت متوافقة مع الأرقام المستهدفة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وفق الناطق باسم الوزارة أحمد الرفاعي.اضافة اعلان


وقال الرفاعي في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن ارتفاع أرقام الدخل السياحي مؤشر إيجابي يساهم بتسارع وتيرة التعافي من تبعات جائحة كورونا على القطاع السياحي في المملكة.

وأضاف أن التوسع في رفع قيود السفر وتخفيف الإجراءات المرتبطة بالجائحة والتي كانت تحد من تسريع الطلب على السفر ساهمتا في زيادة مستويات اِلتفاؤل بالعودة السريعة للانتعاش السياحي.

وأشار الرفاعي إلى زيادة أعداد السياح للمملكة بعد تكثيف الترويج وتسليط الضوء على المنتج السياحي.

يشار إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني كشفت عن ارتفاع الدخل السياحي إلى 1.213 مليار دولار خلال الثلث الأول من عام 2022.

كما بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين إلى المملكة خلال نفس الفترة نحو مليون وستين ألف سائح.

 




 

 


 

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